Гологурський акцентував, що на північних околицях населеного пункту Липці ворога було зупинено, станом на зараз ситуація там стабілізована.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили просування ворога на північних околицях населеного пункту Липці та ведуть бої з "різношерстним населенням росіян", які попри знищення, йдуть без перестанку. Командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" Михайло Гологурський розповів, що відбувається на Харківському напрямку в районі Липців.

"Наша бригада на даний час виконує завдання на Харківському напрямку, а саме, населений пункт Липці, на північних його околицях. Ворога було зупинено, ситуація на зараз стабілізована. Тобто, просувань ворога зараз немає. Противник постійно проводить контратаки, але всі його атаки за останні тиждень-два були відбиті і просування ніде його не було зафіксовано. Це конкретно на нашому напрямку", - акцентував Гологурський в ефірі телемарафону.

Він додав, що щільність ворожого вогню на Харківщині не змінилася, росіяни продовжують артилерійські обстріли, а також застосовують авіацію, як армійську , так і тактичну.

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Командир 5-го батальйону бригади "Спартан" охарактеризував особовий склад ворога, якому протистоять українські захисники на Харківщині, як "різношерстне населення росіян".

"Це і зекі, і мобілізовані, і контрактники. Навіть за даними розвідки зафіксовано на нашому напрямку "Африканський корпус". Але, в бій він ще не вступав, тобто їх ще не було помічено. Але дані, що він на нашому напрямку, такі дані є", - підкреслив він.

Військовий додав, хоча ворог зазнає серйозних втрат на Харківщині, відверто кажучи, "таке враження, що вони ніколи не закінчаться".

"Вони йдуть просто без перестанку. На наш вигляд це просто безкінечно – вони будуть йти, а ми їх будемо вбивати", - зазначив він.

Гологурський зауважив, що на даний момент він не має точної інформації наскільки великі резерви ворога на Харківщиніі, але ті наявні сили, які у росіян є зараз на цьому напрямку, ще будуть спроможні проводити штурмові дії.

"Наскільки довго, це не відомо. Але така вірогідність є, що вони будуть продовжувати наступальні дії", - резюмував командир 5-го батальйону бригади "Спартан".

Ситуація на Харківщині - деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформуючи про ситуацію на Харківщині, зазначив, що російські окупаційні війська зав’яли у боях за Вовчанськ та зазнають дуже великі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог перекидає резерви з різних напрямків, щоб таким чином підтримати активні штурмові дії, проте безуспішно.

Зокрема, в районі Липців, російські загарбники понесли істотні втрати та перейшли до активної оборони.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, складна ситуація в районі Кислівки, де противник намагається прорвати українську оборону та вийти до річки Оскіл.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня під час наступу на Вовчанськ у Харківській області, Росія задіяла підрозділи підконтрольного російському Міноборони "Африканського корпусу" разом із регулярними військами та підрозділами "Шторм Z".

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