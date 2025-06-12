З Сумщини забрали сильні підрозділи, оборона 'посипалась', - ЗМІ

Перші спроби росіян прориватись у напрямку сіл Новеньке, Журавка та Басівка відбулись ще наприкінці зими.

Росіяни змогли просунутись на півночі Сумщини ще з кінця лютого – початку березня. Однією з причин стало те, що з цього напрямку вивели боєздатні підрозділи, замінивши їх необстріляними формуваннями з мінімальним забезпеченням, йдеться у матеріалі "Української правди".

Перші спроби росіян прориватись у напрямку сіл Новеньке, Журавка та Басівка відбулись ще наприкінці зими, зазначають журналісти.

"Усі думають, що росіяни зробили це за тиждень, але ж це все тягнеться ледь не з середини лютого. Просто DeepState довго не оновлював цю ділянку. А тенденція кардинально не змінювалася, вони постійно наступали. От на околицях Локні вони були вже десь на початку травня, якщо не раніше, хоч там тої Локні – дві вулиці на 1,5 кілометра (на карті DeepState вона позначена як захоплена росіянами з 7-го червня – УНІАН)", – каже УП військовослужбовець із 17-ої бригади.

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Військові розповіли виданню, що суспільство помічає загрозу лише зараз, хоча російське просування триває понад три місяці. За цей час РФ захопила з десяток малих сіл на північному сході області. Площа окупованої території складає майже 200 квадратних кілометрів – приблизно п'ята частина території Курщини, яку Україні вдалося захопити під час наступу минулого літа.

Причиною швидкого просування росіян стало виведення з регіону найбільш боєздатних бригад. Видання пише, що когось перекинули на наступ на Тьоткіно, когось на Донеччину.

Угрупованню військ "Курськ" передали слабкі новосформовані підрозділи. За даними УП, одна із таких бригад зайшла на Сумщину без жодного уявлення про бойові дії та з мізерною кількістю власних дронів.

"Нам треба резерви, нам треба сильні FPV-екіпажі", – пояснює УП досвідчений боєць однієї з бригад ДШВ.

Крім нестачі людей і техніки, лінія оборони в регіоні виявилася слабко укріпленою. Вздовж кордону над Хотінню, Писарівкою та Юнаківкою не було суцільної лінії оборони, лише поодинокі окопи та бліндажі.

Сумська область - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Росія перекидає на Суми багато техніки і солдатів з іншого напрямку, а саме з півдня України. Зокрема були зафіксовані нові самохідні артилерійські установки (САУ) та комплекс ППО.

Водночас військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав головну мету Путіна на Сумському напрямку. За його словами, це сіра зона й територія, яка завжди прострілювалась.

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