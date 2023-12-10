Оперативна ситуація є складною.

На сході російські загарбницькі війська проводять наступальні дії по всій лінії фронту. Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що було ухвалено рішення для забезпечення стійкості української оборони, збереження життів воїнів та раціонального використання боєприпасів.

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Ситуація на фронті: останні новини

Ввечері у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за добу на фронті відбулося 82 бойових зіткнення, обстановка на сході та півдні є напруженою.

Днями у Силах оборони Таврійського напрямку повідомляли, що загарбники зосередили на Авдіївському напрямку близько 40 тисяч особового складу.

Також повідомлялося, що на початку грудня з-під Бахмута вивели військовослужбовців третьої окремої штурмової бригади. Вони майже рік вели там важкі бої.

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