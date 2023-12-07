На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони стримують ворога на сході, зокрема тільки на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбито 34 атаки росіян. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Наголошується, що Російська федерація попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За даними Генштабу, протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Зокрема, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях російських окупантів.

За даними Генштабу, ворог від початку доби завдав 3 ракетних та 39 авіаційний удар, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 14 БпЛА типу "Shahed-136/131", 12 ворожих дронів знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація ЗСУ протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За добу 6 грудня на фронті відбулось 91 бойове зіткнення. Найгарячішими точками фронту були Авдіївський та Мар’їнський напрямки, тут відбулася найбільша кількість боєзіткнень з противником. Зазначається, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Українські військові розповіли, що ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш "гарячих" на лінії фронту. За їхніми словами, застосування БПЛА з обох сторін і зміцнення російськими окупантами своїх оборонних ліній означають, що шансів на значний прорив мало. За оцінкою українських захисників, йде позиційна війна, "всі окопуються, як у Першу світову війну".

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