В результаті бойових операцій на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової звільнили понад 20 кв. км територій.

Бійців третьої окремої штурмової бригади на початку грудня вивели на відновлення після виснажливих боїв під Бахмутом, повідомила прес служба бригади у коментарі "Українській правді".

"Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойових операцій на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової звільнили понад 20 кв. км територій.

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Наразі бригада перебуває на масштабних тренуваннях, доукомплектації та злагодженні у зв'язку зі створенням нових підрозділів в структурі 3 ОШБр та вступом до її лав значної кількості нових бійців.

Також у бригаді зазначили, що проводять масштабну рекрутингову кампанію та розповіли про деталі підготовки рекрутів.

Так, перший етап, так званий тестовий тиждень, це програма для тих, хто вагається, чи варто долучатись до армії або сумнівається щодо рівня власної фізичної підготовки, коли учасники "мають можливість перевірити себе, здобути базові знання у військовій галузі та відчути атмосферу армійського життя".

Другий етап навчання – це допідготовка перед Курсом молодого бійця, для тих, хто прийняв рішення приєднатись до лав з-ї ОШБр, однак потребує підвищення рівня фізичної підготовки.

"На цьому етапі новобранці, зокрема, проходять вишколи з тактико-спеціальної підготовки, парамедицини, військової топографії та орієнтування на місцевості, інженерно-саперної та мінно-вибухової справи, вдосконалюють власну фізичну форму", - зазначають у бригаді.

Після цього новобранці проходять Курс молодого бійця, де здобувають теоретичні й практичні знання з вогневої, тактичної підготовки й медицини, засвоюють ази саперної справи, спецзв’язку, топографії, а також долають випробування на психологічну стійкість і фізичну витривалість.

"Після успішного проходження КМБ рекрути стають до лав Третьої штурмової бригади й направляються на злагодження у свій підрозділ. Лише після цього бійці можуть бути відправлені на передову для виконання бойових завдань", - налогошується у повідомленні.

Третя штурмова бригада - що про неї відомо

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований 24 лютого 2022 року ветеранами "Азову" як загін ТрО. В перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва та області. На початку 2023 року перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та розширений до 3-ї окремої штурмової бригади.

З квітня 2022 року Третя штурмова обороняла Україну на Запорізькому напрямку та брала участь у звільненні Херсонщини. З початку 2023 р. підрозділ воював на Бахмутському напрямку. Зокрема, 15 вересня Третя штурмова звільнила н.п. Андріївка Донецької області.

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