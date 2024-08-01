Пєсков сказав, що Росія поки не отримала запевнення, що на майбутньому саміті обговорюватимуться питання, що її цікавлять.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "відкрита" для переговорів щодо припинення війни в Україні.

При цього він каже, що не довіряє українській владі і наразі Саміту миру за участю Росії не готується, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

За його словами, російський лідер Володимир Путін начебто "неодноразово декларував", що РФ відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні.

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Пєсков висловив готовність "розмовляти" з української владою, але їй, на думку Кремля, "довіряти не можна". Прессекретар поскаржився, що "Росія бачить невиразне міркування про можливість переговорів, за якими потім не слідує конкретика".

Коментуючи ідею щодо участі РФ у другому Саміті миру, Пєсков зазначив, що "ніякого саміту за участю Росії поки що не готується". За його совами, Росія поки не отримала запевнення, що на майбутньому саміті обговорюватимуться питання, що її цікавлять.

"Так, звучать голоси, що на наступний захід, можливо, ми запросимо Росію і так далі. Розумієте, у заході не беруть участі в інтересах такого протоколу і заради самої участі. У заході беруть участь для обговорення конкретного порядку денного. У ось поки порядок денний, який би влаштовував нас, ніде озвучений не був", - сказав Пєсков

Можливість участі Росії у наступному Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що Україна не може бути проти, якщо увесь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом переговорів. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

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