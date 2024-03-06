Мігель Бергер заявив, що дзвінок, який просочився по лінії готелю, був "дуже професійною розмовою про використання ракет великої дальності".

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер звинуватив колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса в тому, що він "потрапив у російську пастку", розкритикувавши інформацію, що просочилася, про телефонну розмову офіцерів люфтваффе.

Як пише Politico, раніше Бен Воллес звинуватив Німеччину у витоку інформації, заявивши, що ця країна "досить сильно пронизана російською розвідкою, тож це просто демонструє, що вони не є ні безпечними, ні надійними".

У відповідь посол Німеччини назвав коментарі Воллеса "вкрай некорисними". За його словами, саме цього хоче Росія, публікуючи телефонну розмову.

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"Зрештою, це була дуже професійна розмова про використання ракет дальнього радіусу дії. Але ми маємо бути обережними, щоб не потрапити в російську пастку, яка створює розкол, і, на жаль, деякі люди потрапили в цю пастку", - заявив Мігель Бергер.

Посол Німеччини у Великій Британії також сказав, що німецькому уряду немає необхідності вибачатися, і що попередні результати розслідування причин витоку показують, що його спричинила "індивідуальна помилка" одного з офіцерів.

Облік розмови в Німеччині

Перехоплення секретних переговорів німецьких військовослужбовців про постачання ракет Taurus Україні викликало у ФРН політичну бурю і серйозну стурбованість питанням безпеки урядового зв'язку. Також ця ситуація відновила суперечки про те, чи варто Німеччині передавати Україні свої ракети.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав публікацію цієї розмови російською гібридною атакою, проведеною для того, щоб "підірвати рішучість" союзників. Він доручив розслідувати інцидент.

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