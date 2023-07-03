За даними слідства, чоловік за гроші діяв на користь держави-агресора, завдаючи шкоди обороноздатності України.

Повідомлено про підозру жителю Черкас, який за 6 тис. грн злив російським окупантам точні координати українських військ та систем ППО.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, чоловік за гроші діяв на користь держави-агресора, завдаючи шкоди обороноздатності України.

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"З травня 2023 року він перебував на зв’язку з представником російських спецслужб за допомогою одного з месенджерів. Передавав йому дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки Збройних Сил України, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурра додали, що до кожного повідомлення зрадник додавав скріншоти карт в програмі Google Maps з точними координатами.

Слідство задокументувало, що за виконану "роботу" підозрюваний встиг отримати від ворога близько 6 тис. грн.

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зрадники в Україні

Під час війни СБУ активно ловить зрадників України, які за гроші чи від любові до "руського міра" зливають окупантам важливу інформацію. Так, 3 червня суд виніс вирок зраднику, який шпигував за позиціями протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників у Черкаській області. Російський агент проведе за ґратами 15 років.

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