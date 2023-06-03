Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

Суд виніс вирок зраднику, який шпигував за позиціями протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників у Черкаській області. Російський агент проведе за ґратами 15 років.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисника затримали в результаті спецоперації в січні 2023 року. Зрадником виявився працівник місцевої лікарні, якого ФСБ дистанційно завербувала в листопаді 2022 року.

Російський посіпака фотографував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Черкащині, особливу увагу приділяючи позиціям української ППО. Росіян також цікавили координати блокпостів, кількість військових, їхні озброєння та техніка. Також зрадник УКраїни мав збирати інформацію про мобілізацію в Україні, рівень підготовки й мотивацію наших захисників.

Відео дня

"Отримані відомості агент передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об’єктів на електронній карті. Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії ракетних ударів по регіону", - зазначили в СБУ.

У спецслужбі розповіли, що в ході обшуку в помешканні ворожого поплічника вилучено мобільний телефон й планшет із доказами законспірованого листування з ФСБ РФ. Також було він мав паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - додали в СБУ.

Вироки російським агентам в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі до довічного ув'язнення був засуджений колишній правоохоронець, який працював на ворожу російську спецслужбу. Він збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ й виконував інші ворожі завдання. На суді він заявив, що жалкує лише про те, що його зарано викрили.

Також в Одесі 15 років в'язниці отримав інший зрадник, який зливав ворогу інформацію про українських військових і волонтерів. Ворожий посіпака рекомендував російським військовим посилити бомбові та ракетні удари. А на суді навіть не розкаявся.

Вас також можуть зацікавити новини: