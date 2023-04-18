У Чорному морі знаходяться, зокрема, два надводних ракетоносії ворога, зазначили у ЗСУ.

У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшено.

Про це у вівторок, 18 квітня, повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров. Як зазначається, станом на 13:00 у Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до чотирьох.

"Наразі два надводних та два підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало три носії крилатих ракет "Калібр". 18 числа керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, что у цьому морі угруповання супротивника може нарощуватися до 15-ти кораблів.

Варто зазначити, що росіяни вже не раз били по українській землі "Калібрами" з Чорного моря. Унаслідок ворожих атак є руйнування, жертви й постраждалі. Українські воїни вже знищили 911 ворожих ракет.

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