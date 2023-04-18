Вважається, що окупанти, схоже, економлять "Калібри", але можуть застосувати їх точково по особливо важливих об’єктах.

У Чорному морі вороже угруповання може нарощуватися до 15-ти кораблів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз неможливо виключати активність ракетоносіїв, які перебувають у Чорному морі.

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"В Чорному морі постійно перебуває корабельне угруповання ворога. Воно фіксується у кількості від шести одиниць і може нарощуватися до 15-ти. Це не тільки кораблі Чорноморського флоту РФ. Це ми враховуємо і ворожі кораблі берегової охорони прикордонного напрямку, але всі вони складають корабельне угруповання", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти тримають на чергуванні, як правило, від одного до трьох ракетоносіїв. При цьому зараз вони через особливості погоди - часті шторми, заводять надводні ракетоносії до пунктів базування. В той же час, уточнила Гуменюк, ці кораблі готові залучитися до несення служби майже негайно.

"За морською готовністю - це 2-3 години... Це свідчить про те, що вони (загарбники – УНІАН) продовжують демонструвати свою присутність та силу в Чорному морі. Але наразі використання "Калібрів" навряд чи вірогідне, оскільки їх у ворога залишилося критично мало", - розповіла Гуменюк.

На її думку, Вона уточнила, окупанти будуть економити "Калібри", але можуть застосувати їх точково по особливо важливих об’єктах, яких на півдні України дуже багато.

Російські кораблі в Чорному морі

У Чорному морі практично постійно чергують російські кораблі. Так наприклад 14 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало дев'ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Перед Великоднем у ЗСУ попередили, що РФ може почати масований удар по Україні. А 16 квітня Гуменюк заявила, що російське корабельне угруповання продовжує маневри, але ховається в безпечному для себе районі.

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