Президент наголосив, що Росія не вміє воювати, а єдине, що поки може, – це тероризувати.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про обстріли Херсона та області, зазначив, що це помста тих, хто програв.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що Росія не вміє воювати, а єдине, що поки може, – це тероризувати.

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"Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що тільки звільнення української землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити українців від будь-яких російських ескалацій.

Атака окупантів на Херсон: деталі удару 24 листопада

Близько 17:00 24 листопада російські загарбники з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район Херсона. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

За словами голови ОВА, наразі відомо про 10 жертв внаслідок обстрілу, четверо з яких загинули.