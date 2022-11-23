Тут намагалися зломити місцевих громадян зі стійкою проукраїнською позицією.

В Херсоні російські окупанти облаштували катівню в офісному приміщенні. Тут вони знущалися над місцевими громадянами зі стійкою проукраїнською позицією. Разом з дорослими затримували підлітків.

Як повідомила речник СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула, у підвалах офісного приміщення рашисти тримали в ув'язненні близько 50 осіб: "Окупанти утримували в катівнях херсонців, які мали стійку проукраїнську позицію. Херсонців, які чинили опір окупаційній владі... При огляді катівні були виявлені предмети, які є доказами тортур над місцевими жителями".

За словами спікера СБУ, в підвалах знайшли стілець і палиці, які використовувалися для знущань над українцями. А до батареї, що висить на стіні, полонених херсонців приковували наручниками.

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На стінах катівні місцеві жителі видряпали прохання до Бога. В одному з них сказано: "Господь Бог, спаси і збережи". Там же присутні перекреслені рисочки, які позначають кількість днів в катівні. Окупанти регулярно прибирали сліди крові в приміщенні. В окремих підвальних кімнатах не було світла, а в інших його навмисно не вимикали, щоб позбавити полонених сну.

Рашисти утримували в катівні не тільки патріотів. Вони також кидали в підвали людей, від яких вимагали гроші, а в одній з підвальних кімнат містилися підлітки, які зірвали російський прапор.

Бували випадки, коли людей здавали сусіди за колишні образи. За словами Шакули, в Херсоні перебувало чимало прихильників "руського миру", і зараз СБУ проводить оперативні дії для затримання колаборантів.

Коли окупанти втекли з Херсона, то влаштували пожежу в катівні з метою приховати сліди своїх злочинів. Наразі правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх причетних до тортур українців та притягнення їх до відповідальності.

Воєнні злочини росіян на Херсонщині

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, масштаби знущань з херсонців вражають. Росіяни били місцевих жителів струмом і ламали кістки.

У місті знайшли чоловіка, якого окупанти стратили. Йому зав'язали руки за спиною і вистрілили в голову.

За словами Лубинця, катівні виявили по всій території правобережної Херсонщини. Всередині були сліди сексуального насильства, знущань, побиття.

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