В Херсоні російські окупанти облаштували катівню в офісному приміщенні. Тут вони знущалися над місцевими громадянами зі стійкою проукраїнською позицією. Разом з дорослими затримували підлітків.
Як повідомила речник СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула, у підвалах офісного приміщення рашисти тримали в ув'язненні близько 50 осіб: "Окупанти утримували в катівнях херсонців, які мали стійку проукраїнську позицію. Херсонців, які чинили опір окупаційній владі... При огляді катівні були виявлені предмети, які є доказами тортур над місцевими жителями".
За словами спікера СБУ, в підвалах знайшли стілець і палиці, які використовувалися для знущань над українцями. А до батареї, що висить на стіні, полонених херсонців приковували наручниками.
На стінах катівні місцеві жителі видряпали прохання до Бога. В одному з них сказано: "Господь Бог, спаси і збережи". Там же присутні перекреслені рисочки, які позначають кількість днів в катівні. Окупанти регулярно прибирали сліди крові в приміщенні. В окремих підвальних кімнатах не було світла, а в інших його навмисно не вимикали, щоб позбавити полонених сну.
Рашисти утримували в катівні не тільки патріотів. Вони також кидали в підвали людей, від яких вимагали гроші, а в одній з підвальних кімнат містилися підлітки, які зірвали російський прапор.
Бували випадки, коли людей здавали сусіди за колишні образи. За словами Шакули, в Херсоні перебувало чимало прихильників "руського миру", і зараз СБУ проводить оперативні дії для затримання колаборантів.
Коли окупанти втекли з Херсона, то влаштували пожежу в катівні з метою приховати сліди своїх злочинів. Наразі правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх причетних до тортур українців та притягнення їх до відповідальності.
Воєнні злочини росіян на Херсонщині
- Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, масштаби знущань з херсонців вражають. Росіяни били місцевих жителів струмом і ламали кістки.
- У місті знайшли чоловіка, якого окупанти стратили. Йому зав'язали руки за спиною і вистрілили в голову.
- За словами Лубинця, катівні виявили по всій території правобережної Херсонщини. Всередині були сліди сексуального насильства, знущань, побиття.