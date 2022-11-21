Міни знайшли майже у кожному кабінеті.

Російські загарбницькі війська перед відступом з Херсона замінували майже всі кабінети у будівлі Служби безпеки України.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі. Він опублікував відео, на якому можно побачити одне з таких мінувань.

"Ось такі знахідки "руського міру". Міна МЛ7 закладена під принтер. І ще багато "сюрпризів" знайдено під час розмінування будівлі Служби безпеки України в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті", - повідомив Назаров.

Відео дня

За словами спікера ОК "Південь", багато знахідок відносяться до "незнімаємих пристроїв", тому їх можна лише підірвати.

Звільнення Херсона

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада російське командування оголосило про виведення своїх військ з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Російські загарбники відійшли на лівобережжя, а частину військ почали перекидати на інші напрямки.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, де їх гучно зустрічали місцеві мешканці. Вже 14 листопада звільнене місто відвідав президент України Володимир Зеленський.

12 листопада президент повідомив, що українські військовослужбовці вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

Вас також можуть зацікавити новини: