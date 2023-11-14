Українські книжки росіяни позиціонують, як "екстремістську літературу".

Російські загарбники знищують українську літературу на тимчасово окупованих територіях. У бібліотеках на окупованій частині Донецької та Луганської областей таких книг майже не залишилося.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій, зокрема так званих "управлінь освіти".

"Звітність за знищення та заміщення літератури на тимчасово окупованих територіях окупанти направляють безпосередньо до Міносвіти РФ. Українські книжки росіяни позиціонують, як "екстремістську літературу". Проте до неї вони відносять будь-які української книги видані у 1994-2021 роках", – йдеться у повідомленні.

Примітно, що знищену українську літературу росіяни "замінюють" на свою. Так, тільки в 2023 році загарбники завезли на тимчасово окуповані території України близько 2,5 млн російських книг.

Що відбувається на окупованих територіях

У прифронтовій зоні на Луганщині російські окупанти масово скаржаться на "партизанщину". Зокрема, загарбники кажуть, що в магазинах їм продають пельмені з голками та енергетики з сіркою. Ці напої розїʼдають шлунки, окупанти кажуть, що військові РФ "з дірками їдуть на евакуацію".

Тим часом в окупованому Криму зростає дефіцит ліків. Тим часом у лікарнях немає місць – вони переповнені пораненими загарбниками. Крім того, окупанти примушують цивільне населення здавати кров для російських загарбників.

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