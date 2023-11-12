Місцеві намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів.

У Старобільську Луганської області російські окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців та відправляють їх для військової підготовки до Краснодарського краю.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів.

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"Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю Російської Федерації", - мовиться у зведенні.

Ситуація в Луганській області

Росіяни почали мобілізацію шахтарів на окупованих територіях Луганської області. Повістки роздають у Ровеньках, Красному Лучі та Краснодоні. Зазначається, що шахтарів забирають на війну силою. Ні про які пропагандистські заохочення вже немає мови.

Крім того, росіяни проводять мобілізацію студентів на тимчасово окупованій території Луганської області. Такі ж тенденції простежуються і на інших окупованих територіях України.

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