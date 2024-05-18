ЗСУ систематично вибивають ППО на півострові.

Через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові. Про це повідомляє британська розвідка.

Британські аналітики зауважують, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак по об’єктах в Криму. В результаті окупанти втратили зокрема елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек – радарну та пускові установки. Крім того, було знищено принаймні два літаки МіГ-31БМ, що стояли на землі.

До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по радіолокаційній станції на горі Ай-Петрі та по аеродрому Джанкой.

Відео дня

"Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО", – кажуть у британській розвідці.

На думку британських військових, в таких умовах росіянам доведеться "розпорошити" свої літаки та гелікоптери, аби уникнути нових втрат, а також перекинути в Крим ППО з інших місць.

Враховуючи попередні втрати літаків дальнього радіолокаційного виявлення A-50 та нинішню небезпеку використання кримських аеродромів, росіянам доведеться збільшити частоту патрульних вильотів винищувачів, аби закрити діри в контролі неба. На думку британців, це своєю чергою призведе до збільшення проблем з обслуговуванням бойової авіації.

Удари по Криму: останні новини

Як писав УНІАН, увечері 15 травня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. За даними "Кримського вітру", вибухи були в Севастополі. Також повідомлялося про роботу російської ППО і вибухи в районі аеродрому Бельбек. Згодом стало відомо, що голосно не тільки в Севастополі, а й у Сімферополі та Джанкої. Про вибухи повідомляли й жителі смт Гвардійське, де розташований військовий аеродром.

Пізніше опубліковані супутникові знімки засвідчили знищення літаків та паливного складу на аеродромі в Бельбеку.

Вас також можуть зацікавити новини: