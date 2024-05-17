На них чітко видно згорілі корпуси двох російських перехоплювачів МіГ-31 та один майже вщент знищений МіГ-29.

OSINT-дослідник Крістіан Тіберт опублікував найбільш якісні на сьогодні супутникові знімки аеродрому Бельбек після української атаки. На них видно, що як мінімум кілька російських літаків було повністю знищено.

Раніше в мережу вже викладали кадри наслідків атаки по аеродрому, однак на них майже нічого не було видно.

На нових знімках можна бачити згорілі корпуси двох перехоплювачів МіГ-31 Foxhound. На одному з них помітно практично повістю знищений МіГ-29. Окрім того, можна припусти, що пошкоджень зазнав один російський літак сімейства Су-27.

Відео дня

Знищені літаки розроблені за часів СРСР. На базі МіГ-31 росіяни зробили носія ракет Х-47М2 "‎Кинджал"‎ – аеробалістичної ракети, яку московська пропаганда називає "‎гіперзвуковою"‎. Конкретно таких літаків у РФ відносно мало.

Щодо МіГ-29, то він, скоріш за все, вже не використовувався для виконання бойових завдань: функції цих літаків росіяни переклали на винищувачі сімейства "‎Су"‎ – Су-35С, Су-30СМ, Су-30М2, тощо.

Атака на Крим – що відомо

Нагадаємо, у ніч на 15 травня пролунали вибухи на російському військовому аеродрому "Бельбек", на якому раніше "засікли", зокрема, чотири перехоплювачі МіГ-31 Foxhound.

Я повідомили західні ЗМІ, для атаки Україна могла задіяти ракети ATACMS, раніше отримані від Сполучених Штатів.

Згодом в Мережу виклали фото знищених в результаті атаки на Крим елементів ЗРК: мас-медіа повідомляли, що мова йде про новий зенітний ракетний комплекс С-400.

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