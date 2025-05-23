Четверо людей у важкому стані, двоє - у стані середнього ступеню важкості.

Сьогодні, 23 травня, російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він звернувся до жителів з проханням реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні - оперативно прямувати в укриття:

"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту… Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного".

Російські удари по Одесі

Як писав УНІАН, зранку 23 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу новими дронами-камікадзе. Поранення отримали дві людини, також було пошкоджено приватний будинок.

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Коментуючи цей наліт безпілотних літальних апаратів, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко сказав, що, ймовірно, Російська Федерація почала випробування своєї чергової розробки.

Цей безпілотник за своєю аеродинамічною схемою схожий на "Shahed-136" - "літаюче крило" і візуально нагадував боєприпас, що баражує, "Ланцет", але водночас він більший.

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