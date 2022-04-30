В Одеській області проводять контрдиверсійні заходи, щоб, зокрема, захистити цивільних.

Згідно з розпорядженням військового командування, на території Ізмаїльського району Одеської області проводяться планові контрдиверсійні заходи.

Про це повідомив очільник Ізмаїльської військової адміністрації Родіон Абашев.

"Зазначені заходи проводяться з метою захисту цивільних осіб, військових і цивільних об'єктів від нападу, а також для виявлення і знешкодження диверсійних груп РФ і відпрацювання інших завдань, пов'язаних з введенням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", - зазначив він.

Абашев закликає населення максимально сприяти українським військовим.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирні міста, зокрема, обстрілював Одесу. В Одесі через атаки супротивника були жертви, зокрема, у результаті обстрілу, який трапився 23 квітня, в одній родині загинули мати, тримісячна дівчинка та її бабуся.

В Одесі запровадили посилену комендантську годину - з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

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