На Південнобузькому напрямку ситуація напружена, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

На півдні Збройні сили України завдали близько 90 вогневих ударів по зосередженню ворожої техніки та ППО російських окупантів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановка станом на 15:00.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 90 вогневих завдань по районах зосередження ворожої техніки та живої сили, по позиціях протиповітряної оборони, а також по пунктах технічного і логістичного забезпечення. Втрати ворога дорозвідуються", - сказав він.

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За словами Назарова, ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Противник продовжує оборонятись та намагається утримувати зайняті рубежі.

З метою дорозвідування позицій ЗСУ та коригування вогню своєї артилерії, ворог активно використовує безпілотники-розвідники.

"Але майстерні воїни Сил оборони влучно нейтралізують таких шпигунів. У Бериславському районі одного з "Орланів-10" ними звільнено зі служби у ворожій розвідці (знищено - УНІАН), - повідомив Назаров.

Ситуація на півдні України - найважливіші новини

ЗСУ пішли в контрнаступ на різних напрямках наприкінці серпня армія. Зокрема, станом на 21 жовтня у Херсонській області звільнили понад 80 населених пунктів.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), вороги здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію, звинуватити у цьому українську сторону, а потім використати виниклу повінь для прикриття відступу з частини Херсонської області. Супротивники вже почали масову евакуацію.

26 жовтня представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що ворог не замінував Каховську ГЕС та дамби настільки, щоб ці об’єкти можна було підірвати.

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