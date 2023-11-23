Зокрема, знищено понад 700 загарбників і 50 одиниць техніки противника.

На Таврійському напрямку зростають втрати російських окупантів у живій силі та техніці. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб", - наголосив Тарнавський.

Зокрема, в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.

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"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 706 осіб", - додав бригадний генерал.

Також знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, йдеться про 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Новини війни

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Так, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1130 російських загарбників, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 321 тисячу 800 осіб. Також було знищено за добу 20 танків, 33 артилерійські системи, 36 бойових броньованих машин.

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