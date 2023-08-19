Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко переконаний, що Кремль може погодитися на обмін "всіх на всіх" ближче до завершення війни і повної поразки РФ.

Той факт, що в Кремлі заговорили про обмін полоненими жодним чином не гарантує, Росія може погодитися на обмін "всіх на всіх" до того, як Путін зрозуміє, що остаточно програв у війні.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зазначивши при цьому, що російська влада може піти на на обмін "всіх на всіх" ближче до звершення війни.

"Російське військово-політичне керівництво може погодитися на обмін "всіх на всіх" ближче до завершення війни і до поразки Російської Федерації в цій війні. Наразі їм здійснювати такий обмін не вигідно. Адже вони втратять цей гібридний інструмент, за допомогою якого можуть впливати на певні моменти в країнах Заходу і в Україні", - зазначив експерт.

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Проте, на думку експерта, агресор буде використосувати анонси таких можливих обмінів, як елемент гібридного впливу на Україну.

"Окремі елементи анонсів таких можливих обмінів Росія використовує саме як елемент гібридного впливу на українське суспільство та керівництво західних країн", - зазначив експерт.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

Повернення полонених

З початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося повернути близько 2500 українців, з яких приблизно 550 – це діти та цивільні особи.

У червні 2023 року президент України Володимир Зеленський оцінив перспективи обміну "всіх на всіх".

15 серпня 2023 року міністр оборони РФ заявив про нову мету путінського вторгнення в Україну. За його словами, звільнення російських полонених - тепер головний "головний біль" для його відомства.

За його словами, на даний момент РФ вже "налагодила співпрацю" з Комітетом Червоного Хреста, щоб знайти полонених окупантів в Україні. Він уточнив, що це досить "делікатна" робота, пославшись на те, що Київ "не здатний домовлятися".

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