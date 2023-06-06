Цього можна досягти за умови виконання формули миру голови держави.

Виконання формули миру президента Володимира Зеленського з найбільшою вірогідністю дозволить зробити обмін полоненими військовими та цивільними в форматі "всіх на всіх".

Про це голова держави заявив на зустрічі із представниками українських засобів масової інформації. "Потенціально велика платформа (обміну) – це формула миру. Я вважаю, що там буде результат. Ось там результат може бути потужним, таким як "всіх на всіх", як повернення всіх дітей, як повернення цивільних або політичних в’язнів. Чому? Тому що формула миру сьогодні – це майданчик, який ми готуємо. Це дуже все непросто, і там 10 пунктів, на основі яких збирається велика кількість країн. Вони будуть розробляти в кожному із пунктів покрокове рішення проблеми, і потім всі разом будуть тиснути на Росію, хто чим зможе", - сказав він.

Також він вважає, що "ми вирішимо всі питання, як тільки Росія буде слабшою".

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"А вона стає слабкішою щодня, і ми це бачимо. Вони неспроможні вже нас окупувати, ми говоримо про деокупацію наших територій. З кожним днем це буде мати вплив і на міцність Путіна і його оточення, і на їхню міцність всередині їхньої держави. Все це буде мати великий вплив, я це бачу по зміні риторики наших партнерів", - сказав він.

Також він зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося повернути близько 2500 українців, з яких приблизно 550 – це діти та цивільні особи.

"Цивільних повертати складно, тому що в обміні міняєш військових на військових. У нас немає дуже багато цивільних, яких ми можемо обміняти на цивільних. Цивільними займаємось. Цивільні – це окремий трек. Лубінець більше займається цивільними, і ще центр щодо повернення наших діточок відкрився, і там є дуже потужна програма, вони вже повернули більше 300 дітей", - сказав він.

За його словами, з обмінами військових допомагали Саудівська Аравія та Туреччина, причому друга також задіяна у поверненні цивільних осіб з російського полону.

"З боку Туреччини питання кримських татар, я вважаю, що це на них. Я з ними говорив ще до початку повномасштабного вторгнення, ще коли у мене був перший візит до Туреччини, познайомились з Ердоганом, я тоді привіз йому список всіх політв’язнів кримських, там не тільки кримські татари, до речі, потім оновлював цей список. Він обіцяв мені допомогти, будемо дивитися на результат", - сказав Зеленський.

Оцінюючи перспективи швидкого повернення цивільних українців, президент зазначив, що в цьому питанні потрібно покладатися на допомогу тих країн чи організацій, які мають вплив на РФ в економічній, політичній чи релігійній площині.

"Наприклад, якщо ми беремо ООН, з одного боку вони допомагали з зерновим коридором, а іншого боку – у нас сьогодні підрив нашої станції, а Генасамблея ООН вітає з днем російської мови. Я після чого нічого не можу сказати ООН. Про що мені сьогодні з ними говорити? Питання повернення цивільних непросте. Сьогодні був представник Ватикану від Папи, я його просив, щоб він займався саме дітьми, допомагав поверненню наших дітей. Так само я цю тематику проговорював з Китаєм", - сказав він.

Обмін полоненими

25 травня відбувся черговий обмін військовополоненими, в результаті чого з російського полону вдалося визволити ще 106 оборонців – вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Водночас, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому 2 430 людей, з яких 139 цивільних.

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