До цього в Москві всі розмови про обмін вважають передчасними.

Обговорення обміну полоненими між Росією і Україною буде можливо тільки після суду над українськими військовослужбовцями.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пише ТАСС.

"Всі речі будемо розглядати після того, як полонені будуть відповідним чином засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", - сказав Руденко.

Заступник голови МЗС Росії також назвав "неконструктивною" заяву президента України Володимира Зеленського про повернення до переговорів тільки після того, як Україна поверне території, захоплені російськими окупантами після 24 лютого.

Обмін захисників "Азовсталі": що варто знати

Як писав УНІАН, станом на 20 травня з "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали практично всіх людей, які були на території заводу.

Тяжкопоранених помістили до медичного закладу в Новоазовську (тимчасово окупована територія). Частину захисників Маріуполя через гуманітарний коридор доставлено в Оленівку (також знаходиться під окупацією).

Президент Володимир Зеленський запевнив, що бійців планують забирати додому за посередництва міжнародних організацій.

"Все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ. Очікуємо того чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому", - запевнив глава держави.

19 травня в окупованому селищі Оленівка Донецької області українських бійців, вивезених з Маріупольського заводу "Азовсталь", відвідали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У МКЧХ наголошують, що пріоритетом організації є перевірка умов утримання військовополонених і поводження з ними, запобігання зникнення і підтримання їх зв'язку з сім'ями.

Організація проводить реєстрацію військовополонених, однак попередила, ці списки залишаться конфіденційними і не будуть оприлюднені.

Провокаційні заяви представників російської влади щодо зриву обміну українських військовослужбовців лунають не вперше. Раніше глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з "Азова".

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр акцентувала - пропозиції РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" є політичними заявами, які мають "пропагандистську мету для внутрішнього російського споживання".

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