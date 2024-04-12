Російські удари змусили Київ обирати між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій.

Дефіцит систем протиповітряної оборони став причиною, чому російські окупанти активізували удари авіабомбами по прифронтових районах. Це може стати вирішальним фактором у захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомляє ISW з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виданню The Washington Post. Очільник МЗС вкотре наголосив про потребу ЗСУ в зенітно-ракетних комплексах Patriot для захисту населених пунктів і прифронтових територій від балістичних ракет, зокрема аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами аналітиків, російські удари змусили Київ ухвалювати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій.

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РФ використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України. При цьому її армія користується своєю здатністю завдавати повітряних ударів по передових позиціях ЗСУ для повільного, але впевненого здобуття перемог.

"ISW продовжує оцінювати, що розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами, які війська РФ тактично використовували під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як видається, знову застосовують під час нинішніх наступальних операцій біля міста Часів Яр", - додали в Інституті.

Бої за Часів Яр

На початку березня британська розвідка заявила, що окупанти хочуть взяти під контроль Часів Яр.

Загарбники завдають потужних ударів плануючими бомбами по українських позиціях, щоб забезпечити подальше просування до міста.

Forbes писав, що ЗСУ влаштували криваву танкову пастку на ключовому мосту біля Часового Яру. Вона охоплює вузьке місце для російських військ, які висуваються зі своєї передової бази в окупованому Іванівському. Цим вузьким місцем є міст на дорозі Т-0504, що тягнеться на захід від Іванівського та через ліс у південні райони Часового Яру.

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