Там вже є декілька одиниць спаленої техніки.

Через вісім тижнів після захоплення руїн Авдіївки російські окупаційні війська націлилися на місто Часів Яр. Втрата цього міста може розчистити противнику шлях для маршу на захід.

Аналітична група Frontelligence Insight, яку цитує Forbes, зазначала, що це "може мати жахливі наслідки, оскільки забезпечить прямий шлях для просування російської армії до ключових міст". Саме цьому посилення російських наступів на цій ділянці так тривожить українців та союзників, а успішні контратаки Сил оборони - надихають.

Збройні сили Україні встановили танкову пастку на одному з ключових перехресть за межами Часового Яру. Вона охоплює вузьке місце для російських військ, які висуваються зі своєї передової бази в окупованому Іванівському. Цим вузьким місцем є міст на дорозі Т-0504, що тягнеться на захід від Іванівського та через ліс у південні райони Часового Яру.

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Як зазначається, якщо загарбники з 11-ї десантно-штурмової бригади зможуть перебратися через міст, вони можуть сховатись в лісі та добратись до Часового Яру, маючи маскування від БПЛА та артилерії.

Бійці ЗСУ з 42-ї та 67-ї механізованих бригад і суміжних підрозділів зосередивши достатньо вогневої потужності на мосту, можуть заблокувати російські штурми південного Часового Яру до того, як ті досягнуть захисту дерев. Поки що це вдається і росіяни зазнають поразки.

Минулої доби наші захисники підбили принаймні одну російську бойову машину БМП, коли вона переходила через міст. Корпус розбитої техніки приєдналась до корпусів кількох інших згорілих російських машин у танковій пастці та навколо неї.

"Дорога, що з’єднує Часів Яр і Бахмут, має кілька мостів через водний канал. При правильному підході та правильному розподілі ресурсів Часів Яр потенційно може стати дуже серйозною перешкодою для просування російських військ", - зазначили у Frontelligence Insight ще у понеділок.

Однак поки незрозуміло, чи мають Сили оборони необхідні для цього ресурси, оскільки республіканці все ще не дали США передати Україні таку необхідну допомогу.

Хоча кожна спроба коштує росіянам техніки, українці намагаються знищити цей міст, щоб себе убезпечити. Однак це маленька і міцно побудована ціль. У середині мосту є воронка від удару, який, ймовірно, здійснили ЗСУ. Приблизно 2 квітня військовослужбовці прикріпили вибухівку до автомобіля з дистанційним керуванням і закотили його в кратер перед тим, як підірвати заряд. Попри це, міст уцілів.

Бої за Часів Яр

На початку березня британська розвідка повідомила, що супротивники хочуть взяти під контроль Часів Яр.

В ISW розповіли, як діють окупанти біля Часового Яру. Загарбники завдають потужних ударів плануючими бомбами по українських позиціях, щоб забезпечити подальше просування до міста.

9 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російської армії немає ні в місті Часів Яр, ні в його околицях.

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