Також аналітики підтвердили, що росіянам вдалося захопити ще один населений пункт на Авдіївському напрямку.

Російські окупанти завдають потужних ударів плануючими бомбами по українських позиціях, щоб забезпечити подальше просування до Часового Яру.

"Аналогічно до того, як вони завдавали ударів плануючими бомбами по Авдіївці, що призвело до її захоплення в лютому 2024 року", - ідеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту зазначили, що за деякими даними, окупанти штурмовиками Су-25 завдають ударів потужними керованими плануючими бомбами ФАБ-250 по українських укріпленнях у Часовому Яру, а також використовують ракети С-8 і С-13 для підтримки наземних десантних частин у штурмових операціях.

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Один з українських військових повідомив, що російська авіація завдає на Авдіївському напрямку 25-30 ударів КАБами на добу.

Крім того, в ISW заявили, що російські окупанти просунулися на захід від Авдіївки і захопили Первомайське. На кадрах із геолокацією видно елементи російської 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР"), підняття російського триколора в західній частині Первомайського.

Війна в Україні: новини

9 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російської армії немає ні в місті Часів Яр, ні в його околицях. Так, українські військові продовжують обороняти місто Часів Яр Донецької області, яке є однією з цілей російських загарбників.

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