Він хоче, щоб усі жителі міста залишили його.

Представник Державної думи Російської Федерації запропонував перетворити Харків на місто, в якому буде неможливо жити.

Депутат від "Ліберально-демократичної партії Росії" Андрій Луговий в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" заявив, що зараз окупаційні війська "акуратно і делікатно" діють на території України.

"Харків треба знеструмити до такої міри, щоб він став нежиттєздатним. Щоб ці 800 тисяч людей, які там залишилися, сіли в машини, пішки, з тюками, на возах - і на захід. Те саме треба зробити з іншими містами, зокрема з Києвом", - сказав він.

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Нагадаємо, Росія відновила масовані обстріли української енергетичної інфраструктури. Після ракетних і дронових атак 22 березня в низці регіонів виникли проблеми зі світлом, тільки по ДніпроГЕС Росія випустила вісім ракет.

Найважча ситуація в Харкові - там росіяни знищили ТЕЦ і всі трансформаторні підстанції. Вчора місто вперше з 2022 року атакували авіабомбами.

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