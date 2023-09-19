Загинув поліцейський, двох пасажирів тролейбуса поранено.

Російські окупанти влучили по тролейбусу з пасажирами у Херсоні, внаслідок чого загинув поліцейський, двоє людей поранені.

Як повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона.

"На вул. Нафтовиків влучили у тролейбус №9. Через ворожу атаку поранені двоє людей, їх доправили до лікарні. Загинув старший сержант поліції, який перебував поруч", - наголосив Мрочко.

За даними Національної поліції, ворог обстріляв місто з артилерії.

"Внаслідок ворожого влучання понівечено тролейбус, загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1 тис. кв. м", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, поранення отримали двоє пасажирів громадського транспорту — чоловіки, 33 та 57 років.

"Їх госпіталізували. Наразі потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", - розповів Прокудін.

Також, за його інформацією, минулої доби противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будинок культури у Бериславському районі, територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні. Через російську агресію три людини загинули, ще 11 – дістали поранення", - зазначив посадовець.

Постійні обстріли Херсонщини – деталі

Російські окупанти не припиняють тероризувати обстрілами правобережжя Херсонщини.

Так, вночі 18 вересня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали біля Дніпра у Херсоні. Внаслідок цієї атаки один чоловік загинув, ще один – поранений.

Того ж дня окупанти завдали удару по автостанції у Бериславі, поранено місцевих жителів.

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