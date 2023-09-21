На Дніпропетровщині наразі відомо про поранення трьох людей, а на Херсонщині - про двох загиблих та чотирьох травмованих.

У Дніпропетровській та Херсонській областях внаслідок російських обстрілів є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомили голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергії Лисак і Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. Як зазначив Лисак, вночі агресор цілив по Нікопольщині з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії. Зокрема, під удар потрапили Мирівська громада та місто Нікополь.

"Місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка. А ще – подружжя. 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений", - наголосив Лисак.

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Як додав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, 75-річний дідусь та 34-річна мати дитини - у задовільному стані. 29-річний батько отримав важкі поранення і був направлений до одної з лікарень Дніпра.

Внаслідок обстрілу побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Як повідомив Прокудін, ця ніч стала жахливою для міста Херсон, бо внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені.

"Близько 3:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються", - наголосив Прокудін.

Зокрема, 61-річна містянка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Україні була оголошена повітряна тривога через масований ракетний обстріл російськими окупантами українських міст.

У Києві зафіксовано падіння уламків від збиття ворожих ракет у чотирьох районах.

У Черкаській області уламки одного зі збитих об'єктів впали на об'єкт соціальної інфраструктури. Водночас у Рівному є "прильоти".

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