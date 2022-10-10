Навчання у школах Львова сьогодні відбуватиметься дистанційно.

У Львові через масовані атаки росіян виникли перебої з мобільним зв'язком.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Перебої з мобільним зв‘язком в місті — тимчасові. Оператор каже, що зараз відновить", - зазначив він.

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Крім того, за словами Садового, навчання у школах Львова сьогодні відбуватиметься дистанційно.

"Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги", - уточнив мер.

Масований ракетний удар по Україні: що відомо

Зранку 10 жовтня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомом, що Росія атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях.

Також серія вибухів пролунала у Дніпрі. За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста.

Повідомляється про вибухи на Житомирщині та Київщині. Також вибухи пролунали у Тернополі. Голова Хмельницької ОВА заявив, що в області працює ППО.

Через масований обстріл у Києві зупинилось метро. Всі станції працюють як укриття.

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