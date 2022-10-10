У Львові через масовані атаки росіян виникли перебої з мобільним зв'язком.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Перебої з мобільним зв‘язком в місті — тимчасові. Оператор каже, що зараз відновить", - зазначив він.
Крім того, за словами Садового, навчання у школах Львова сьогодні відбуватиметься дистанційно.
"Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги", - уточнив мер.
Масований ракетний удар по Україні: що відомо
Зранку 10 жовтня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
Згодом стало відомом, що Росія атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях.
Також серія вибухів пролунала у Дніпрі. За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста.
Повідомляється про вибухи на Житомирщині та Київщині. Також вибухи пролунали у Тернополі. Голова Хмельницької ОВА заявив, що в області працює ППО.
Через масований обстріл у Києві зупинилось метро. Всі станції працюють як укриття.