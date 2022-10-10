За словами Шмигаля, українським захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70.

Російські окупанти сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура.

Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - попередив він.

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За словами Шмигаля, українським захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70.

Масований обстріл України 10 жовтня: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по багатьох містах України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що рашисти випустили 75 ракет, 41 з яких збили силами ППО.

В Києві зафіксовано "прильоти" у Шевченківському та Солом'янському районах. Пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка. Станції метро в столиці працюють як укриття. На поточний момент відомо про 5 убитих і 12 поранених жителів Києва.

Удари також окупанти здійснили по Харкову, Дніпру, Житомиру та Хмельницькому. У містах пошкоджена критична інфраструктура, місцями відсутня електрика і вода.

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