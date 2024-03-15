Окупанти атакували область балістикою. Наразі, за словами очевидців, внаслідок удару постраждав житловий приватний сектор. Кількох поранених люди бачили на вулиці.

Одеса опинилася під жорстким ракетним ударом з Криму. Як повідомляв кореспондент УНІАН, під час оголошення повітряної тривоги у місті пролунали потужні вибухи, які місцеві жителі чули у різних районах.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер попросив населення перебувати в укриттях. А у соцмережах люди писали, що є влучання та пожежі.

За даними військового оглядача Олександра Коваленка, удар завдається з території окупованого Криму. "Одеса під жорстким обстрілом балістики із Криму. Залишайтеся в укриттях", - наголосив Коваленко.

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Щойно очільник Одеської ОВА Олег Кіпера повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні про потерпілих уточнюються. За словами очевидців, постраждав житловий приватний сектор. Кількох поранених люди бачили на вулиці.

Удари окупантів по Одесі

2 березня Росія завдала по Одесі дронового удару, сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок, де загинуло 12 людей, серед них – 5 дітей.

6 березня російська армія завдала по Одесі удару, імовірно, балістичною ракетою під час зустрічі у місті президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Міцотакіс розповів, що під час удару вони перебували в Одеському морському порту – українська сторона показувала порт і розповідала про його значення. Потім представники Греції та України почули звук сирен та вибуху. За словами прем’єра Греції, вони навіть не встигли укритися в якомусь захищеному місці.

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