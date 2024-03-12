Президент запевнив, що роботи триватимуть скільки потрібно.

У вівторок, 12 березня, російські окупанти завдали ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Президент України Володимир Зеленський відреагував на підступну атаку.

"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих (кількість загиблих зросла до 3, – УНІАН). Мої співчуття рідним та близьким", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що під завалами шукають людей.

"Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", – резюмував президент.

Він також опублікував відео з місця удару:

Ракетний удар по Кривому Рогу

Росіяни атакували Кривий Ріг ввечері 12 березня. Олександр Вілкул повідомив, що в місті зафіксовано щонайменше три влучання. Зокрема, ворог поцілив в девʼятиповерховий та пʼятиповерховий будинки.

Станом на 20:38 було відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Також повідомлялося про 38 постраждалих, серед них були діти. Наразі тривають рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати люди.

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