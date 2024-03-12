Наймолодшому загиблому – лише 25 років.

В Одесі попрощалися з дев’ятьма військовими моряками, що загинули через ракетний удар, який було завдано по місту 6 березня неподалік від місця, де перебували президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Інформацію про загиблих оприлюднила ветеранська організація Veterans Hub Odessa.

Повідомляється, що 11 березня Одеса прощалася з шістьма військовими моряками. Це 26-річні головний старшина Станіслав Хохлов та матрос Петро Корнієнко, 31-річний старшина 2 статті В'ячеслав Васильєв, 35-річний молодший сержант Володимир Бутов. Також простилися з 37-річним старшим матросом Юрієм Слепченком та Андрієм Ліхном, якому 12 березня мало виповнитися 28 років.

Окрім того, зазначається, що минулими вихідними прощалися зі ще трьома загиблими.

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"Одеса прощалася з військовими моряками, які загинули в результаті ракетного удару російських терористів по нашому місті", – йдеться у повідомленні.

Загинули старшина 2 статті Микола Тягій та матрос Олександр Коноваленко (обидва 1985 р. н.), а також 25-річний матрос Віталій Малютін. Організація оприлюднила фото загиблих, у всіх одна й та сама дата смерті – 6 березня 2024 року.

Удар по Одесі 6 березня

6 березня російська армія завдала по Одесі удару, імовірно, балістичною ракетою. Це сталося під час зустрічі у місті президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

За словами українського лідера, вони бачили цей удар, бо перебували від цього місця неподалік. Президент України сказав, що є жертви та поранені.

Кіріакос Міцотакіс розповів, що під час удару вони перебували в Одеському морському порту – українська сторона показувала порт і розповідала про його значення. Потім представники Греції та України почули звук сирен й вибуху. За словами прем’єра Греції, вони навіть не встигли піти у якесь захищене місце.

Згодом представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що загинуло п’ятеро людей.

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