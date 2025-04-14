У людей опіки та вибухові травми, згоріли десятки автівок.

Російська окупаційна армія протягом ночі на 14 квітня двічі атакували Одесу ударними безпілотниками, постраждало 8 цивільних, зруйновано житлові будинки, пошкоджено медичний заклад тощо.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, перша атака була 13 квітня з 21:50 до 22:50. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок ударів постраждали мирні жителі, яких госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та опіками.

Пошкоджено житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медзаклади, магазини, СТО та щонайменше 37 транспортних засобів - легкові та вантажні автомобілі.

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"Також вночі 14 квітня ворог повторно атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеси. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці документують наслідки ворожих атак. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки постраждали вісім людей. Станом на ранок, у медзакладах залишається четверо поранених, інші – продовжують лікування амбулаторно.

У регіональному главку ДСНС розповіли, що внаслідок влучань зайнялися пожежі за декількома адресами, які вогнеборці ліквідували. Від ДСНС залучалось 14 одиниць техніки та 67 вогнеборців, від Асоціації добровільних пожежників України одиниця техніки та 3 особи.

Росія масовано атакувала Одесу "шахедами" - подробиці

Як писав УНІАН, вночі Одеса опинилася під ударом дронів-камікадзе типу "Shahed", які по місту запустила російська окупаційна армія. Очевидці повідомляли про руйнування житла, медичних закладів, іншої цивільної інфраструктури, магістральну дорогу, СТО та автівки. Вночі йшлося, що п'ятьом постраждалим надають медичну допомогу. Очевидці розповідали, що машини починали горіти під час пересування дорогою.

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