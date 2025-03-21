Ворог атакував курортний район області, де зруйнував дитячий оздоровчий табір.

Через масовану дронову атаку по Одесі, під час якої російські окупанти застосували нову тактику, в місті спалахнули масштабні пожежі, опіки отримали троє 17-річних хлопців. Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, постраждалих неповнолітніх доставлено до лікарні, де їм надано медичну допомогу.

Зазначається, що під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено та зруйновано будівлі двох торгових центрів, низку магазинів, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, будівлю гіпермаркету та автівки містян.

"Вже 21 березня вночі внаслідок повторної атаки БпЛа також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі області. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - йдеться у повідомленні.

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Зараз на місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У мерії міста додали, що ворог атакував передмістя Одеси. Через відсутність електроенергії трамвайні маршрути №1,7 тимчасово не курсують. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище. За попередніми даними понівечено 50 могил, із них 30 зруйновано повністю.

Як повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС, на ранок росіяни атакували рекреаційну зону в курортному районі Одещини. Внаслідок атаки сталося руйнування та загоряння будівель на території сезонного дитячого табору, який не функціонує з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, 20 березня він в Одесі зустрівся з президентом Чеської Республіки Петером Павелом. "Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи "шахедів" на місто", - підкреслив Кулеба.

Масована атака на Одесу: що відомо

Пізно ввечері 20 березня Одеса опинилася під масованою атакою російських дронів. Повітряну тривогу було оголошено о 20:40. У місті лунало багато вибухів, стало відомо, що в місті спалахнули пожежі, є пошкодження цивільної інфраструктури, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Також сталися аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що це, мабуть, найбільш масована атака БПЛА по Одесі з початку повномасштабного вторгнення. Також він звернув увагу на те, що окупанти використали нову тактику: дрони накопичуються у повітрі над Чорним морем, потім заходять на місто на висотах понад 2 000 метрів та різко пікірують. За словами експерта, на таких висотах збити дрон звичайною стрілецькою зброєю практично неможливо.

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