Просто зараз Одеса та Одещина перебувають під ударом російських дронів-камікадзе, які рухаються з боку Чорного моря.
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Оновлено о 22:05: Повітряні сили пишуть про декілька груп БПЛА курсом на Чорноморськ/Лиманку.
Оновлено о 22:02: В Одесі знову лунають вибухи. Терехов закликає до обережності жителів центра та Пересипського району.
Тим часом російська тактична авіація здіснює пуски КАБ на Сумщину.
Оновлено о 21:55: У частині міста чутно вибухи, пише Труханов:
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!".
Оновлено о 21:45: Група дронів летить з акваторії моря курсом на Чорноморськ. Ще декілька груп рухаються в напрямку півдня Одещини.
Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів Київського району бути уважними через повітряну загрозу.
О 21:38 в Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що фіксують декілька груп російських безпілотників в акваторії Чорного моря, вони летять курсом на Одеську область.