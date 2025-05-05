З Чорного моря летять російські "шахеди".

Просто зараз Одеса та Одещина перебувають під ударом російських дронів-камікадзе, які рухаються з боку Чорного моря.

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Оновлено о 22:05: Повітряні сили пишуть про декілька груп БПЛА курсом на Чорноморськ/Лиманку.

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Оновлено о 22:02: В Одесі знову лунають вибухи. Терехов закликає до обережності жителів центра та Пересипського району.

Тим часом російська тактична авіація здіснює пуски КАБ на Сумщину.

Оновлено о 21:55: У частині міста чутно вибухи, пише Труханов:

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!".

Оновлено о 21:45: Група дронів летить з акваторії моря курсом на Чорноморськ. Ще декілька груп рухаються в напрямку півдня Одещини.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів Київського району бути уважними через повітряну загрозу.

О 21:38 в Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що фіксують декілька груп російських безпілотників в акваторії Чорного моря, вони летять курсом на Одеську область.

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