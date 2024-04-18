Найбільша змія Європи сховалася під 5-поверхівкою. Вона дуже налякала людей.

В Одесі червонокнижна змія заповзла у житловий сектор та покусала директора Одеського зоопарку, який її ловив.

Як розповів директор звіринця Ігор Біляков, вчора йому зателефонували співробітники ДСНС та розповіли, що на території житлового комплексу "Зелений Гай", недалеко від Чорноморки, знайшли змію. Розповіли, що велика рептилія сховалася під п'ятиповерхівкою. Мешканці будинку були дуже налякані таким непроханим гостем.

"Я виїхав на місце, виявилось, що це жовточеревий полоз (Червона книга України). Великий красень, дуже агресивний. Він сидів у такому місці, що ловити його було трохи незручно, тому йому вдалося мене трохи покусати", - розповів посадовець.

Він поїхав в Одеську область до Нижньодністровського національного парку, де випустив прекрасну рідкісну змію у дику природу, щоб люди її не турбували.

Біляков нагадав одеситам, що зараз саме сезон активності змій.

"Якщо ви зустріли змію у квартирі, в авто, на тротуарі, не треба лякатися, і не треба її ображати. Одразу зробіть декілька фото та зв'яжіться зі мною…", - закликав директор зоопарку.

Він подякував місцевим жителям за допомогу у порятунку полоза. "Дикі тварини є наше безцінне національне надбання!", - наголосив посадовець.

Директор зоопарку оприлюднив фото з врятованим ним червонокнижним полозом. Видно, що тварина ховалася у вузькій ніші, куди людині влізти дуже непросто, але керівник установи впорався. Також на світлинах зафіксовано момент, як змія вчепилася Білякову в руку.

Полоз жовточеревий - що треба знати

Це вид неотруйних змій з номінативної підродини родини полозових. Інша назва - жовтобрюх, цей полоз є найбільшою змією Європи. Його довжина сягає до 2 м. Забарвлення верхньої сторони тулуба буває різних відтінків оливкового кольору, без візерунка. Черево у нього жовте, палеве, іноді червонувате. В Україні трапляється у степах. Він відрізняється надзвичайною агресивністю. У випадках наближення ворога не намагається сховатися, а згортається спіраллю, на кшталт отруйної змії, шипить та кидається на супротивника, при цьому здатен стрибати до 1,5-2 м, намагаючись завдати удару в обличчя.

Кусає боляче, до крові, проте суттєвої шкоди людині заподіяти не здатен. Після укусу в рані можуть лишатись дрібні зуби.

Знищенням гризунів ця змія приносить певну користь сільському господарству. Вид занесений до Червоної книги України.

В Одесі маленькі білочки, які нещодавно народилися, випадають з гнізд прямо на людей. Як повідомили у міському зоопарку, маленькі хвостаті падають просто на голови людям, які гуляють у парках. Весною дитинчата білок підростають та через власну допитливість випадають з гнізда. А потім не можуть самостійно повернутися в гніздо, таким білочкам потрібна допомога, без якої вони загинуть. Людей просять допомогти малечі, якщо вона цього потребує.

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