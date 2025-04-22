На місто з моря заходили десятки БПЛА.

Пізно ввечері 21 квітня російські окупанти завдали по Одесі наймасованішого дронового удару за весь час повномасштабної війни.

Про це у своєму Telegram-каналі написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. "Сумарно близько 30 дронів. Це навіть більше ніж було в ніч на 20 березня. Тактика та сама - захід із Чорного моря на висотах у межах 2 000 метрів, тільки більша кількість. Сумарно, це можна порівняти з килимовим бомбардуванням", - підкреслив він.

Коваленко назвав кремлівського правителя Путіна маніяком, який яскраво демонструє, що для нього означає "перемир'я":

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"Миру з маніяками бути не може... Питання посилення ППО для Одеси як було, так і залишається актуальним".

Атака на Одесу

Як писав УНІАН, пізно ввечері росіяни запустили по Одесі велику кількість ударних дронів типу "Shahed".

Моніторингові канали попереджали, що в Чорному морі перебувають десятки дронів. Деякі закликали людей, які можуть швидко виїхати з міста, зробити це.

Унаслідок нальоту дронів у місті почалися пожежі. Повідомляється про пошкодження житлових будинків, проте місцева влада поки що офіційно не звітувала про наслідки.

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