Родина дотрималась правил "двох стін", що ймовірно і врятувало людям життя, адже будівля повністю понівечена.

Вночі російські окупанти завдали по Одесі масованого дронового удару, спалахнуло кілька пожеж, поранення отримало кілька людей.

Як розповіла УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, 16 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру міста, через нічну атаку постраждало троє людей.

"Постраждали двоє чоловіків та жінка: 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями та переломом госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення цивільних підприємств, аптеку, церкву та автомобілі", - прокоментувала Коваленко.

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За її словами, повний перелік руйнувань та пошкоджень зараз встановлюється. Правоохоронці документують наслідки атак. Надалі розслідування здійснюватимуть слідчі Управління СБУ в Одеській області. Зараз за процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У регіональному главку ДСНС розповіли, що через масовану атаку пожежі спалахнули за декількома адресами, горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

"В одному з житлових будинків родина дотрималась правил "двох стін", що ймовірно і врятувало їм життя, адже будівля повністю понівечена", - розповіли рятувальники.

На ліквідацію наслідків залучались понад півсотні вогнеборців та 17 одиниць техніки, в тому числі дві - від Асоціації добровільних пожежників України.

Атака дронів 16 квітня

Як писав УНІАН, у ніч на 16 квітня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе та балістичною ракетою. Зокрема, Одесу, по якій дрони були запущені ворогом з акваторії Чорного моря. Мер міста Геннадій Труханов повідомив про цілу серію потужних вибухів.

У Одеській обласній військовій адміністрації згодом заявили, що внаслідок масованої атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також вночі було атаковано інші регіони України, йшлося, що вибухи чули у Миколаєві та на Полтавщині.

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