Вночі у понеділок, 21 квітня, Одесу атакують російські дрони-камікадзе типу "Shahed", містяни повідомляють про вибухи.

О 22:00 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України з'явилося попередження, що в напрямку Одеси летять ударні безпілотні літальні апарати. Вже незабаром мер міста Геннадій Труханов повідомив, що в місті лунають вибухи:

"Прошу усіх жителів міста знаходитися в безпечних місцях".

Як повідомляється у Telegram-каналі "Николаевский Ванек", до Одеси з моря підлітають 15 мопедів. Він попередив містян, що буде гучно.

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