Співрозмовниця ворожого солдата вважає, що Україна не зможе розплатитися з Європою за допомогу.

Окупант зізнався своїй дружині або подрузі в воєнних злочинах на території України, а саме — вбивстві дітей. При цьому співрозмовниця ворожого солдата заявила, що нашій країні доведеться "віддати якусь частину території" Європі в обмін на військову допомогу.

Такі заяви можна почути у свіжому перехопленні розмови, яку опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі. В аудіозаписі не чути реплік окупанта. Але слова дівчини дають зрозуміти, що рашист на ім'я Кирило зізнався у вбивстві українських дітей.

"Ну так вони ж і тебе хочуть вирізати, розумієш? Ти що, і дітей вбивав, Кирило? Ти ж говориш всіх підряд... Ну, і ти теж? Кирило, ти серйозно!? Чому ти мені про це не сказав? Чому ти мені не сказав про те, що ти там теж дітей вбивав? Чому не сказав?", — заявила шокована дівчина.

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А до цього вона міркувала в розмові, що Україні доведеться розплачуватися за військову допомогу від Європи. Мовляв, потрібно буде "віддати якусь частину території".

"Я ось дивуюся: ось те, що Європа їм допомагає, вони думають, що це, напевно, допомога просто? Це ж вони не просто допомогу дають. А з надією, що їм гроші повернуть або що? Як, як стільки там грошей? Навіщо їм? [...] Так в тому то й справа, що в будь-якому випадку ви віддасте якусь частину території... віддайте вже Росії і ну... заспокойтеся і забийте ви *ер вже", — висловилася співрозмовниця окупанта.

Військові злочини рашистів: остання інформація

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 25 січня оголосив рішення про прийнятність міждержавної справи "Україна і Нідерланди проти Росії" про порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих з 2014 року територіях Донбасу.

Генпрокурор ФРН Петер Франк заявив, що розслідувачі зібрали докази військових злочинів в Україні в "тризначному діапазоні". Зараз вони зосереджені на масових вбивствах у Бучі та атаках на цивільну інфраструктуру.

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