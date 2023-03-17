Окупанти атакували один з медзакладів Херсона дронами / фото УНІАН

У четвер, 16 березня 2023 року, російські окупанти вчергове вдарили по Херсону. Ворог атакував безпілотниками один із медичних закладів міста. 

"За оперативною інформацією, ворог завдав ударів по території медзакладу з безпілотників. Через ворожу атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд", – йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації. 

За попередніми даними, серед персоналу та пацієнтів медичного закладу постраждалих немає. 

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Росіяни вдарили по Херсону з безпілотників / фото t.me/khersonskaODA

Обстріли Херсонщини

Російські окупанти щодня обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонської області. Так, 14 березня 2023 року внаслідок таких атак було поранено двох цивільних осіб та двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За добу, 13 березня, ворог здійснив понад 90 обстрілів, загинула людина. Зазначається, що по області росіяни випустили 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

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