Ворог здійснив біля 60 обстрілів Херсонської області.

У вівторок, 14 березня 2023 року, Херсонська область потерпала від ворожих обстрілів. Внаслідок атак поранено двох цивільних осіб та двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", протягом дня ворог продовжував терор мирного населення як вздовж лінії фронту, так і на всій території України.

"Здійснив близько 60 обстрілів Херсонщини, завдав ракетний удар по Одещині і обстріляв з міномету Дніпро-Бузький лиман. На Херсонщині поранено двох цивільних і двох співробітників ДСНС", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація на Херсонщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати звільнені населені пункти Херсонської області. За добу, 13 березня, ворог здійснив понад 90 обстрілів, внаслідок чого загинула людина.

Крім того, під час розмінування на Херсонщині на залишеній росіянами вибухівці підірвалися четверо піротехніків. Їх госпіталізували. Того ж дня у полі на протитанковій міні підірвався місцевий житель. На жаль, він загинув на місці.

Через інформацію про можливе перебування на звільненій частині області ворожих диверсійних груп, на Херсонщині суттєво збільшили тривалість комендантської години. До 17 березня вона триватиме з 17:00 до 06:30.

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