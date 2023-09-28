Спостерігається кілька груп ударних дронів з Чорного моря.

Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну дронами. У кількох областях лунає повітряна тривога.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, декілька ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря летять в напрямку Одеської та Миколаївської області. Дрони прямують в Одеси, Коблево, та Очакова. Крім того, раніше повідомляли про загрозу застосування ударних дронів противника у Вінницькій області.

О 00:14 у ПС ЗСУ заявили, що фіксували групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області.

Відео дня

"Ізмаїльський район, хутко рушайте у безпечні місця, якщо ви ще не там. Знаходьтеся в укриттях до відбою", – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оновлено 00:21: "Загроза по ударних БпЛА для Миколаївської та Одеської областей! Спостерігається декілька груп з Чорного моря!" – написали військові.

Станом на 00:23 карта тривог виглядає так:

Оновлено 00:25: Відбій тривоги у Вінницькій області.

Оновлено 00:40: Загроза застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області, там оголошено повітряну тривогу.

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Атаки дронів по Україні

Російські загарбники останнім часом стали частіше застосовувати ударні дрони типу Shahed. Зокрема, в ніч проти 26 вересня росіяни атакували Одещину.

Під ворожий удар потрапила припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі області. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували поромний комплекс на кордоні з Румунією. З під вогню ледь встигли вивезти автобус із дітьми.

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