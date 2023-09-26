Наразі відновлено роботу у пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією.

В ніч проти вівторка, 26 вересня, росіяни атакували поромний комплекс "Орлівка" на кордоні Одещини з Румунією. З-під удару ледь встигли вивезти автобус із дітьми.

Про це повідомив співзасновник ТОВ "Поромний комплекс Орлівка" Юрій Димчогло. За його словами, вночі міжнародний пункт пропуску поромного комплексу "Орлівка" зазнав атаки російських безпілотників.

"Нашому об'єкту цивільної та прикордонної інфраструктури завдано збитків. На щастя, вдалося уникнути жертв серед цивільних осіб, яких на нашому об'єкті завжди велика кількість. Завдяки швидким діям прикордонників та працівників переправи, було виведено з-під удару два пасажирські автобуси, в тому числі один з них з дітьми", – розповів Димчогло.

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За його словами, постраждали водії та вантажні фури, які транспортували, зокрема, памперси, туалетний папір та вироби з пластику.

"Напевно, це є важливим "військовим" вантажем", – додав чоловік.

Він запевнив, що фахівці зроблять все, щоб у найкоротші терміни прибрати "рашиzстке сміття" з цивільного об'єкта.

За даними пресслужби ДПСУ, наразі у поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області, пропускні операції відновлено.

"Контроль осіб та транспортних засобів співробітники Держприкордонслужби здійснюють встановленим порядком", – наголосили прикордонники.

Удар по Одещині

Через удар окупантів по півдню Одещини 26 вересня було призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". На об’єкті відбувалися заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

Окупанти поцілили у припортову та прикордонну інфраструктуру, пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Поранено двох водіїв вантажівок, пошкоджено будівлю пункту пропуску, три десятки вантажівок, із яких шість згоріли вщент.

"Орлівка" – єдиний на Одещині пункт пропуску між Україною та країнами ЄС. Він був створений "з нуля" за приватні інвестиції вперше за всю історію незалежності України. Пропускна спроможність переправи – близько 1 тис. вантажівок та 250 легкових автомобілів на добу.

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