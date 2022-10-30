Підірвано міст через річку Красна біля Кремінної.

Російські окупанти у суботу, 29 жовтня, підірвали ще один міст біля Кремінної, що на Луганщині.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Російське командування поставило завдання своїм військам зупинити просування ЗСУ. Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через Красну річку біля Кремінної", - повідомив Гайдай.

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Ситуація в Луганській області

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.

29 жовтня у Міністерстві оборони заявили, що селище Невське на Луганщині звільнено від російських окупантів.

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