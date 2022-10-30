Російські окупанти у суботу, 29 жовтня, підірвали ще один міст біля Кремінної, що на Луганщині.
Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
"Російське командування поставило завдання своїм військам зупинити просування ЗСУ. Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через Красну річку біля Кремінної", - повідомив Гайдай.
Ситуація в Луганській області
5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.
Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.
24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.
29 жовтня у Міністерстві оборони заявили, що селище Невське на Луганщині звільнено від російських окупантів.