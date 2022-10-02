Також повідомляється про поранення близько 50 окупантів.

Підтверджено знищення 30 вересня складу боєприпасів російських окупантів в районі Чернігівки у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Наголошується, що окупанти продовжують зазнавати втрат в результаті ефективних дій Сил оборони.

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"Підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб", - мовиться у дописі.

Ситуація на фронті - що відомо

Генеральний штаб ЗСУ 2 жовтя повідомив, що за добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах шести населених пунктів, а саме Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

На Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області; на Слобожанському - в районах Вовчанська та Гатища Харківської області.

На Краматорському напрямку йдеться про Григорівку, Білогорівку, Верхньокам'янське та Роздолівку; на Бахмутському - це Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр'ївка та Новоселівка; на Авдіївському - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони 28 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

Крім того, Збройних сил України повідомили про ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 64 російських окупантів, їхньої техніки та складу з боєприпасами.

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